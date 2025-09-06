Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас в полуфинале US Open обыграл Новака Джоковича (ATP, 7) 6:4, 7:6 (4), 6:2.

За 2 с половиной часа на корте испанец 7 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из семи и дважды ошибся при подаче. Серб сделал 4 эйса, 1 брейк и 5 «двойных». Это была десятая встреча теннисистов – Алькарас победил в пятый раз.

В финале Карлитос встретится с лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

