Денис Седашов

Американская теннисистка Аманда Анисимова (12 WTA) одержала громкую победу над первой ракеткой мира ариной сабаленко из беларуси в полуфинале Уимблдона-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.

За матч сабаленко выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только 3 брейкпойнта из 14. Анисимова ответила двумя подачами навылет, пятью двойными ошибками и тремя реализованными брейками из восьми попыток.

"The moment of this young woman's life"



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final



Take. A. Bow. pic.twitter.com/WexH4VL2k2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

В финале Анисимова встретится с победительницей другого полуфинального матча – между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Игой Швёнтек (Польша).

Уимблдон-2025. Стали известны пары женского полуфинала.