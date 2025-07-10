Анисимова выбила сабаленко и вышла в финал Wimbledon-2025
Американка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Американская теннисистка Аманда Анисимова (12 WTA) одержала громкую победу над первой ракеткой мира ариной сабаленко из беларуси в полуфинале Уимблдона-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.
За матч сабаленко выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только 3 брейкпойнта из 14. Анисимова ответила двумя подачами навылет, пятью двойными ошибками и тремя реализованными брейками из восьми попыток.
В финале Анисимова встретится с победительницей другого полуфинального матча – между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Игой Швёнтек (Польша).
Уимблдон-2025. Стали известны пары женского полуфинала.