Михаил Цирук

На Уимблдоне-2025 завершилась первая игровая неделя. В течение неё мы увидели просто невероятное количество сенсаций, однако главная сенсация для нас в том, что на турнире от Украины осталась только одна представительница, и та в парах. Предлагаем вашему вниманию итоги первой недели травяного мейджора для украинок.

Неудачное выступление украинок

К великому сожалению, украинские теннисистки на нынешнем Уимблдоне не впечатлили. На самом деле, чего-то подобного можно было ожидать: всего четыре представительницы в основной сетке, плохая форма Марты Костюк, сложная сетка у Свитолиной и Ястремской. Словом, все как будто с самого начала было против нас, и в итоге закончилось очень быстро.

Конечно, была в этой бочке дёгтя своя ложка мёда - сенсационная победа Даяны Ястремской над Коко Гофф в первом круге (7:6; 6:1), но дальше как-то не сложилось, ни у Даяны, ни у кого другого из украинок.

Наша главная надежда Элина Свитолина получила в первых двух матчах откровенно лёгких соперниц - Анну Бондарь (6:3; 6:1) и Александру Соснович (6:2; 6:4), но с первой серьёзной соперницей, бельгийкой Элизе Мертенс, Элина уже не справилась (1:6; 6:7), и вылетев в третьем круге продемонстрировала свой худший результат на Уимблдоне с 2021 года.

На втором подряд мейджоре провалилась Марта Костюк, снова проиграв явной аутсайдерке уже в первом круге. На этот раз обидчицей второй ракетки Украины стала 171 ракетка мира Вероника Эрьявец из Словении (6:3; 3:6; 4:6), которая довела негативную серию Марты до пяти поражений подряд.

Ястремская, как это часто бывает, после громкой победы удержать планку не смогла. Во втором круге на характере прошла довольно скромную россиянку Анастасию Захарову (5:7; 7:5; 7:6). Дальше сетка также была довольно благоприятной, и в соперницы украинке досталась испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро из седьмого десятка мирового рейтинга. Однако Даяна, к сожалению, провалилась (1:6; 6:2; 3:6) и также покинула турнир.

Небольшими были ожидания от Юлии Стародубцевой, для которой этот Уимблдон стал вторым в карьере. Так что она - единственная из четырёх украинок, к которой по итогам турнира никаких вопросов: в первом круге прошла приблизительно равную себе британку Франческу Джонс (1:6; 6:3; 6:1), но с более статусной Людмилой Самсоновой уже не справилась (2:6; 1:6).

Последняя надежда на ЛюдмилуКиченок

Не лучше для украинок сложилась ситуация и в парном разряде. Из всех наших соотечественниц первый круг преодолели только двое - Людмила Киченок и Марта Костюк. Костюк в дуэте с румынкой Габриэлой Русе уступили Шуэй Се и Елене Остапенко (7:5; 2:6:; 2:6), а вот Людмила Киченок и Элен Перес второй круг преодолели, победив Магду Линетт и Бернарду Перу (6:4; 6:1).

Таким образом, на начало второй игровой недели Людмила Киченок осталась последней представительницей Украины на турнире. В 1/8 финала украинско-австралийская пара сыграет против Тимеи Бабош из Венгрии и Луизы Стефани из Бразилии, и в случае успеха в четвертьфинале их ожидают первые сеяные турнира - чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Конечно, всем нам хотелось бы лучших результатов, однако на это время, очевидно, ни одна из представительниц Украины просто не готова их демонстрировать. Конечно, при определенных обстоятельствах могло бы быть иначе: Свитолина имела все шансы забрать второй сет против Мертенс, и неизвестно, как бы тогда сложился третий, Ястремская, после уверенной второй партии с Бузас Маньеро могла бы значительно лучше провести решающий, Костюк вообще не должна была вылетать в первом круге ни при каких условиях. Но случилось так, как случилось, так что теперь надеемся, что украинские теннисистки смогут порадовать нас хотя бы на US Open.

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