Олег Шумейко

Прошло жеребьёвка парного разряда Australian Open-2026. В первом круге сыграют четыре украинских теннисистки.

Australian Open-2026. Матчи украинок в первом круге

Людмила Киченок / Кэти Волинец (Украина / США) – Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (-/Дания)

Надежда Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) – Эмерсон Джонс / Астра Шарма (Австралия, WC)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Джесика Малечкова / Мириам Скох (Чехия)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс (Украина / США) – Го Ханьюй / Кристина Младенович (Китай / Франция)

Напомним, что украинки узнали соперниц в основной сетке Australian Open в одиночном разряде.