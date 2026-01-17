Четыре украинские теннисистки сыграют в парном разряде Australian Ope
В первом круге выступят Людмила и Надежда Киченок, Костюк и Ястремская
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Прошло жеребьёвка парного разряда Australian Open-2026. В первом круге сыграют четыре украинских теннисистки.
Australian Open-2026. Матчи украинок в первом круге
Людмила Киченок / Кэти Волинец (Украина / США) – Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (-/Дания)
Надежда Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) – Эмерсон Джонс / Астра Шарма (Австралия, WC)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Джесика Малечкова / Мириам Скох (Чехия)
Даяна Ястремская / Алиша Паркс (Украина / США) – Го Ханьюй / Кристина Младенович (Китай / Франция)
