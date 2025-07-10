Денис Седашов

Четвертая ракетка мира Ига Швёнтек призналась, что никогда не ожидала сыграть в финале Wimbledon, и эмоционально отреагировала на историческое достижение после полуфинальной победы.

В 1/2 финала турнира польская теннисистка уверенно победила швейцарку Белинду Бенчич (35 WTA) со счётом 6:2, 6:0, оформив выход в дебютный финал турнира.

Никогда даже не мечтала, что смогу попасть в финал Wimbledon. Теннис постоянно меня удивляет. Казалось, я уже всё видела и пережила на корте, но ещё не играла хорошо на траве. Это новый опыт, я очень счастлива и наслаждаюсь этим моментом Ига Швёнтек

Швёнтек разгромила Бенчич и вышла в финал Wimbledon-2025.