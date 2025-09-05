Денис Седашов

Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на финале мужского одиночного разряда US Open-2025, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в Белом доме.

Это будет первый визит Трампа на турнир за последние десять лет. Последний раз он появлялся на трибунах US Open в 2015 году, когда во время четвертьфинала между Сереной и Винус Уильямс.

В финале US Open-2025, который состоится в воскресенье, 7 сентября, сыграют победители пар полуфиналов: Новак Джокович — Карлос Алькарас и Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим.

