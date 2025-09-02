Дрейк поставил солидную сумму на победу Синнера на US Ope
В случае выигрыша рэпер получит более полумиллиона долларов
около 1 часа назад
Дрейк
Рэпер Дрэйк сделал ставку в размере 300 тысяч долларов на победу первой ракетки мира Янника Синнера на турнире US Open-2025, сообщает The Tennis Letter.
В случае успеха Синнера Дрэйк получит выплату в размере 507 тысяч долларов.
В 1/8 финала Синнер разгромил казахстанца Александра Бублика со счетом 6:1, 6:1, 6:1, одержав 13-й выход в четвертьфинал турниров Grand Slam. В четвертьфинале итальянец встретится с соотечественником Лоренцо Музетти (ATP 10).
Отметим, что Синнер является действующим чемпионом турнира.
