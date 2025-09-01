Джокович - первый в истории по выходам в четвертьфиналы турниров Grand Sla
38-летний серб установил уникальный рекорд после победы над Штруффом
около 2 часов назад
Новак Джокович
38-летний сербский теннисист Новак Джокович, который является седьмой ракеткой мира, установил исторический рекорд по четвертьфиналам на мейджорах.
Джокович стал первым игроком, который достиг четвертьфинала всех турниров Grand Slam в девяти разных сезонах, сообщает Opta Sport.
Это достижение Джокович покорил после победы в четвертом круге US Open-2025 над немцем Яном-Леннардом Штруффом (ATP 144) со счетом 6:3, 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Джокович встретится с американцем Тейлором Фритцем (ATP 4).
Напомним, Джоковичу покорилось уникальное историческое достижение, связанное с его возрастом.