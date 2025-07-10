Владимир Кириченко

24-кратный чемпион турниров Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 14-й полуфинал мужского одиночного разряда на Wimbledon.

По этому показателю он превзошел 20-кратного победителя мейджоров швейцарца Роджера Федерера, а также установил рекорд по количеству полуфиналов среди всех игроков Открытой эры.

В четвертьфинале Wimbledon-2025 Джокович победил 24 ракетку мира итальянца Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).

За выход в финал Новак сыграет с еще одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

Wimbledon-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Напомним состав полуфинальных пар в мужском одиночном разряде на Wimbledon.