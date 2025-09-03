Владимир Кириченко

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP, 7) в 14-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

В 1/4 финала US Open-2025 серб обыграл в четырех сетах американца Тейлора Фритца (ATP, 4) - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

По данным Opta, этим Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу. Это уже 14-й полуфинал для Новака на американском мейджоре.

14 - Novak Djokovic has reached a 14th Men’s Singles semi-final at the US Open, equalling Jimmy Connors (14) for the most of any player at the event in the Open Era. Granite.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/tILQ5wAWPy — OptaAce (@OptaAce) September 3, 2025

Соперником Джоковича в полуфинале US Open-2025 станет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Напомним, Алькарас вышел в полуфинал US Open, обыграв Легечку.