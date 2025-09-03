Джокович повторил невероятный рекорд Коннорса на US Ope
Серб продолжает переписывать цифры
около 2 часов назад
Новак Джокович / Фото - АТР
Сербский теннисист Новак Джокович (ATP, 7) в 14-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном разряде.
В 1/4 финала US Open-2025 серб обыграл в четырех сетах американца Тейлора Фритца (ATP, 4) - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
По данным Opta, этим Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу. Это уже 14-й полуфинал для Новака на американском мейджоре.
Соперником Джоковича в полуфинале US Open-2025 станет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Напомним, Алькарас вышел в полуфинал US Open, обыграв Легечку.
