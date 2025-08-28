Джокович раскритиковал запах марихуаны на кортах US Open
Сербский теннисист заявил, что чувствует его «на тренировках и матчах»
около 2 часов назад
Новак Джокович
24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович (ATP 7) выразил недовольство запахом марихуаны, который чувствуется на кортах US Open-2025 в Нью-Йорке, передает сербский журналист Саша Озмо в X.
«Запах марихуаны очень заметен, сильнее, чем где-либо. Кому-то это раздражает больше, кому-то меньше. Я не фанат этого зловония. Но здесь это разрешено, так что приходится мириться. Его ощущаешь везде: от тренировок до матчей».
Джокович, который во втором круге победил Захари Свайду, сыграет в третьем раунде против победителя пары Кэмерон Норри – Франсиско Комесанья.
Напомним, что из украинцев во второй круг турнира вышла только Марта Костюк.