Джокович вышел в четвертьфинал Wimbledon
Ноле в четырех сетах обыграл де Минора
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Новак Джокович (ATP, 6) в четвертом круге Wimbledon обыграл Алекса де Минора (ATP, 11) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
За 3 часа 20 минут на корте серб 6 раз подал навылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из тринадцати и 5 раз ошибся при подаче. Австралиец сделал 1 эйс, 6 брейков и 4 «двойные». Это была четвертая встреча теннисистов – Ноле победил в третий раз.
Ранее Карлос Алькарас пробился в 1/4 финала травяного Шлема.
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