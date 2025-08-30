Джокович вышел в четвертый круг US Ope
Новак обыграл британца Норри в четырёх сетах
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Новак Джокович (ATP, 7) в третьем круге US Open одолел Кэмерона Норри (ATP, 35) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3.
За почти 3 часа на корте серб 18 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из тринадцати и 6 раз ошибся на подаче. Британиец сделал 9 эйсов, 1 брейк и 4 «двойные». Это была седьмая встреча теннисистов — Ноле не проиграл ни одного матча.
Следующим соперником Джоковича станет Ян-Леннард Штруфф.
Ранее в 1/8 финала американского Шлема прошел Карлос Алькарас.
