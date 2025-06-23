Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 213) проиграл в четвертьфинале отбора Wimbledon-2025 Бейбиту Жукаеву (ATP, 251) 5:7, 6:4, 6:7 (3).

За 2 с половиной часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из шести и 1 раз ошибся при подаче. Казах совершил 21 эйс, 3 брейка и 5 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисистов. Отметим, что Сачко был единственным украинцем в квалификации травяного Шлема.

Напомним, что Элина Свитолина победила на старте соревнований в Германии.