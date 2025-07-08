Тейлор Фритц (ATP, 5) в четвертьфинале Wimbledon-2025 обыграл Карена Хачанова (ATP, 20) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4).

За 2 с половиной часа на корте американец 16 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из восьми и дважды ошибся при подаче. россиянин сделал 6 эйсов, 3 «двойных» и 3 брейка. Это была третья встреча теннисистов — Фритц победил впервые.

Следующий соперник Тейлора определится в противостоянии Карлоса Алькараса и Кэмерона Норри.

Напомним, что на травяном Шлеме больше не осталось украинок — Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.