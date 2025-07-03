Владимир Кириченко

Пятая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фриц (АТР, 5), вышел в третий раунд Уимблдона-2025.

Во втором круге Фриц со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриеля Диалло.

Матч Фрица с Диалло длился 3 часа 11 минут. За это время Тейлор 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Габриеля 26 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

Следующим соперником Фрица на британском мейджоре станет Алехандро Давидович-Фокина (АТР, 26).

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