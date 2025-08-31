Олег Гончар

В третьем круге турнира US Open польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую (WTA 29) со счетом 7:6, 6:4.

Матч длился 118 минут, за которые Свентек подала четыре эйса против двух у соперника. При этом, у Иги было пять двойных ошибок, тогда как у Калинской их было одиннадцать.

Также Свентек использовала пять из двенадцати брейков против четырех из шести у соперницы.

Для Свентек это вторая победа над Калинской в трех матчах.

В четвертом круге Ига сыграет против нейтральной российской теннисистки Екатерины Александровой (WTA 12).

Напомним, ранее Марта Костюк вышла в четвертый круг турнира.