«Играть на корте №1 было настоящим удовольствием». Ястремская поделилась впечатлениями после выхода во второй круг Wimbledo
Украинка рассказала о преимуществах игры на травяном покрытии
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (42 WTA) поделилась впечатлениями после выхода во второй круг Wimbledon, где в первом раунде она одержала убедительную победу над второй ракеткой мира Корі Гауфф. Слова приводит ВТУ.
Матч был достаточно сложным, но я чувствую себя в хорошей форме. Играть на корте №1 было настоящим удовольствием — хотя в прошлом году я там уступила Донне Векич, всё равно имею приятные воспоминания. Этот корт дает мне много энергии, и сегодня я почувствовала это особенно сильно.
Украинка также прокомментировала игру соперницы:
У меня не было особых ожиданий от этого матча, я знала, что Кори не подарит ни одного мяча. Считаю, что я доминировала большую часть времени. Конечно, Гауфф лучше играет на грунте и харде, чем на траве, поэтому на этом покрытии у меня было небольшое преимущество.
Ястремская – четвертая украинка с победой над топ-5 на Grand Slam.