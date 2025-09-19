Италия vs Украина: Превью полуфинала Billie Jean King Cup 2025
Италия защищает титул, Украина пишет историю
около 1 часа назад
Сборная Италии, действующие чемпионы, встретятся с исторической Украиной в полуфинале Billie Jean King Cup Finals 2025, который пройдет в Китае в пятницу, 19 сентября.
Украина впервые в истории достигла финальной четверки мирового Кубка по теннису, тогда как Италия стремится в третий раз подряд пробиться в финал.
Путь команд к полуфиналу
Украина:
Дебют на финальной стадии.
Победа над пятикратными чемпионами Испанией (2:0).
Марта Костюк обыграла Джессику Боусас Манейро, а Элина Свитолина вырвала драматичную победу у Паулы Бадосы (5-7, 6-2, 7-5).
Италия:
Сложный четвертьфинал против Китая.
Элизабетта Коччаретто и Жасмин Паолини одержали победы в напряженных матчах, сохранив шанс защитить титул.
Состав команд
Италия: Жасмин Паолини, Лучия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Тайра Грант, Сара Эррани
(Капитан: Татьяна Гарбин)
Украина: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок, Надежда Киченок
(Капитан: Илья Марченко)
Статистика личных встреч
Общий счет: Италия ведет 4-0.
Первая встреча – 1997 год (3:0 в пользу Италии).
Последний матч – 2012 год (3:2 в пользу Италии).
Сара Эррани участвовала в 3 из 4 матчей против Украины (баланс 3-2).
Для Украины это первый полуфинал в BJK Cup (ранее – только четвертьфиналы в 2010 и 2012 годах).
Элина Свитолина стала рекордсменкой Украины (18 побед в одиночном разряде).
Жасмин Паолини – самая высокоранговая в этом противостоянии (№8 WTA).
Игроки, за которыми стоит следить
Жасмин Паолини (Италия)
29 лет, №1 в составе команды.
Героиня победы над Китаем (4-6, 7-6, 6-4).
Признана сердцем триумфа Италии в 2024 году.
Имеет 5 побед в последних 6 матчах в BJK Cup.
Элина Свитолина (Украина)
Лидер и символ нации.
Вывела Украину в финалы, победив Польшу и Швейцарию вквалификации.
Мать дочери Скайи, вернулась в тур в 2023 году и поднялась на №13 WTA.
В этом году: четвертьфиналы Australian Open и Roland Garros, титул в Руане.
Имеет серию из трех побед перед полуфиналом.
Ключевые цитаты
Жасмин Паолини (Италия):
«Мы боролись до последнего мяча, до последнего очка. Мы оставались на корте ради команды и страны. Было трудно, но мы это сделали».
Элина Свитолина (Украина):
«Для нас важно вдохновлять следующее поколение. Из-за войны спорт в Украине отброшен назад, но такие моменты радости – это маленькие победы для всей нации».
Где решится матч
Матч №1: Коччаретто vs Костюк – может задать тон всему противостоянию.
Матч №2: Паолини vs Свитолина – главное противостояние. Украинка выиграла две последние встречи в 2025 году (Australian Open и Roland Garros).
Если дойдет до парного матча – Италия (Паолини/Эррани) против сестер Киченок (Украина).
Заключение
Италия имеет историческое преимущество, но Украина проводит сезон мечты. Полуфинал обещает стать одним из самых напряженных в современной истории Кубка Билли Джин Кинг.
Трансляция
Смотрите прямую трансляцию противостояния на Setanta Sports Ukraine.