Олег Гончар

Во втором раунде квалификации Australian Open Ангелина Калинина победила Анук Куверманс из Нидерландов со счетом 7:6, 6:0.

Матч длился 112 минут, за которые Калинина выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки против шести эйсов и семи двойных у соперницы.

Ангелина проиграла только один гейм на своей подаче и сделала четыре брейка.

В финале квалификации украинка сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской.

Победительница финала квалификации получит путевку в основную сетку Australian Open, который стартует 18 января в Мельбурне.

Напомним, в финал квалификации также вышла Юлия Стародубцева.