Калинина вышла в финал квалификации Australian Open
Украинка победила Куверманс и сыграет с Хвалинской
около 7 часов назад
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
Во втором раунде квалификации Australian Open Ангелина Калинина победила Анук Куверманс из Нидерландов со счетом 7:6, 6:0.
Матч длился 112 минут, за которые Калинина выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки против шести эйсов и семи двойных у соперницы.
Ангелина проиграла только один гейм на своей подаче и сделала четыре брейка.
В финале квалификации украинка сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской.
Победительница финала квалификации получит путевку в основную сетку Australian Open, который стартует 18 января в Мельбурне.
Напомним, в финал квалификации также вышла Юлия Стародубцева.
