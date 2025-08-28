Костюк 28 августа сыграет во втором круге US Ope
Украинка на американском Шлеме встретится с турчанкой Сонмез
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 28) 28 августа сыграет матч второго круга US Open-2025.
Украинка встретится с представительницей Турции Зейнеп Сонмез (WTA, 81). Игра пройдет на двенадцатом корте вторым запуском и начнется не ранее 19:30 по киевскому времени. Это будет вторая встреча теннисисток – Костюк победила Сонмез в начале года в Дохе.
Напомним, что 4 украинки стартуют в парном разряде US Open-2025 28 августа.
