Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью champion.com.ua высказалась о поражении в первом круге Wimbledon-2025.

Марта, что произошло во втором сете, почему случился такой перелом?

Сегодня мне было очень сложно физически. Были моменты, когда я спешила. Но, начиная с первого матча на траве в этом сезоне, я играла просто ужасно. Пыталась сделать всё от меня зависящее и на тренировках, и в матчах, чтобы хоть как-то почувствовать мяч, чтобы попадать им в корт, но за все три матча, которые я провела на траве в этом году, у меня ничего не получилось. Я люблю играть на траве, но...

На Wimbledon мне досталась в первом круге соперница из квалификации, надеялась, что это мне на руку, но всё равно ничего не получилось.

Травяной сезон для вас откровенно неудачный – три поражения в трех матчах. Есть ли понимание, в чём причина?

Если и есть такое понимание, то не думаю, что я об этом скажу. Я продолжу дальше работать, последние несколько недель были очень сложными. К сожалению, не всё зависит от меня, когда я играю в теннис, поэтому стараюсь собрать весь позитив, который во мне есть, и просто двигаться дальше.

Давайте тогда о позитивных моментах. Подача с руки на сет-пойнте уже стала вашей визитной карточкой. Это тренированное секретное оружие или удачный экспромт?

На самом деле, это выходит очень спонтанно. Я тренирую эту подачу, но никогда не решаю заранее, когда буду это делать. Здорово, что у меня получается, это добавляет вариативности и может сбить соперницу с толку, поэтому прикольно – иметь такой удар в арсенале.

Как ваше здоровье? Может ли простуда сказаться на матче в парном разряде?

На данный момент я планирую играть, поскольку я уже здесь, а последние моменты у нас с Габи (румынкой Еленой Габриелой Русе – прим.) не очень получалось сыграть, то я планирую выступить. Знаю, что Габи тоже заболела, и, хоть мы обе не очень хорошо себя чувствуем, но не планируем сниматься.

Скажите, какие планы на хардовый сезон, где его начнёте и где проведёте тренировочный сбор перед US Open?

Я планирую начать в Вашингтоне, затем Монреаль, Цинциннати, а перед US Open я всегда стараюсь сделать недельную паузу, чтобы хорошо подготовиться к Major. В этом году сделаю так же.

Напомним, что Элина Свитолина успешно стартовала на травяном Шлеме.