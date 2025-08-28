Костюк одержала нелегкую победу на пути к третьему раунду US Ope
Марта в трех сетах обыграла представительницу Турции
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 28) во втором круге US Open-2025 обыграла Зейнеп Сьонмез (WTA, 81) 7:5, 6:7 (5), 6:3.
За 2 с половиной часа на корте украинка 6 раз подала навылет, реализовала 7 брейк-поинтов из четырнадцати и 13 раз ошиблась при подаче. Турчанка сделала 4 брейки и 6 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Марта победила во второй раз.
Следующей соперницей Костюк станет победительница противостояния Рената Сарасуа – Дьян Парри.
