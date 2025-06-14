Костюк откроет травяной турнир матчем с десятой ракеткой мира
Украинка выступит на турнире в Берлине
28 минут назад
Фото: j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 23) получила соперницу на старте турнира серии WTA500 в немецком Берлине.
В первом круге соревнований украинка встретится с представительницей США Эммой Наварро (WTA, 10). Отметим, что для обеих теннисисток это будет первый турнир в году на травяном покрытии. Это будет третья очная встреча теннисисток – Марта пока не обыгрывала Эмму.
Напомним, что Свитолина пропустит соревнования в Берлине.
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