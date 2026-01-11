Олег Гончар

В финале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) украинка Марта Костюк (WTA 26) уступила первой ракетке мира, белоруске Арине Соболенко, со счетом 4:6, 3:6.

Матч длился 79 минут. За это время Костюк подала три эйса, тогда как её соперница — один. В то же время Марта допустила три двойные ошибки, тогда как Соболенко обошлась без них.

Украинка реализовала один из трех брейк-пойнтов, тогда как Соболенко использовала три из восьми своих возможностей.

Для теннисисток это был пятый очный матч, и в каждом из них победу в двух сетах одерживала Соболенко.

Для Костюк этот поединок стал четвертым финалом в карьере на уровне WTA и первым с апреля 2024 года. В активе украинки на данный момент один титул, а результат в Брисбене гарантировал ей место в топ-20 мирового рейтинга.

Напомним, ранее свой финал в Окленде выиграла Элина Свитолина.