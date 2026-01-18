Олег Гончар

В Мельбурне стартовал Australian Open-2026. В первом круге украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) уступила француженке Эльзе Жакмо (WTA 58) со счетом 7:6, 6:7, 6:7.

Матч длился 207 минут, в течение которых Костюк подала восемь эйсов против четырех у соперницы. При этом Марта допустила пять двойных ошибок, тогда как у Жакмо их было одиннадцать.

Также Костюк реализовала три из двадцати брейк-пойнтов против трех из двенадцати у соперницы.

В третьем сете Марта была вынуждена взять медицинский тайм-аут, однако смогла продолжить поединок.

Костюк седьмой раз выступила в основной сетке Australian Open. Ее лучшим результатом на турнире остается выход в четвертьфинал.

Напомним, четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open.