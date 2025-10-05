Котляр отыграла три матчбола, но не смогла пройти квалификацию на Майорке.
Украинка проиграла в двух сетах
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (525 WTA) не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 125 на Майорке, уступив в финальном раунде квалификации немке Мини Годжич (496 WTA) со счетом — 3:6, 6:7(7).
В каждом из сетов украинка вела 3:1, а на тай-брейке второго сета имела преимущество 4:2 и отыграла три матчбола, однако не смогла перевести игру в решающую партию.
Этот турнир стал для Котляр дебютным выступлением на уровне WTA 125.
Котляр вышла в финал квалификации турнира на Майорке.
