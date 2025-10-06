Котляр проиграла в первом круге турнира на Майорке
Украинка проиграла в двух сетах
около 1 часа назад
18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (525 WTA) завершила своё дебютное выступление на грунтовом турнире серии WTA 125, который проходит на Майорке (Испания).
В матче первого круга Котляр уступила представительнице Латвии Дарье Семенистой (104 WTA) со счётом 2:6, 1:6. Поединок длился 1 час и 8 минут.
На протяжении матча Котляр сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.
