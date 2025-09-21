Обидчица Украины Италия выиграла Кубок Билли Джин Кинг
В фінале итальянки обыграли представительниц США
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Сборная Италии в финале Кубка Билли Джин Кинг победила национальную команду США.
Все решилось в одиночных встречах – Элизабетта Коччаретто обыграла Эмму Наварро, а Жасмин Паолини обыграла Джессику Пегулу.
Кубок Билли Джин Кинг. Финал
Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро 6:4, 6:4
Жасмин Паолини – Джессика Пегула 6:4, 6:2
Сборная Италии второй раз подряд победила в Кубке Билли Джин Кинг – в 2024 году итальянки обыграли в финале Словакию 2:0.
Напомним, что в полуфинале итальянки победили сборную Украины 2:1.
