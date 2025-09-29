Людмила Киченок не смогла выйти в третий раунд парного турнира WTA 1000 в Пекине
Обидчицами украинско-австралийского дуэта стали Эррани и Паолини
около 10 часов назад
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес остались за бортом турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.
Украинско-австралийский тандем со счетом 3:6, 0:6 во втором раунде проиграл итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.
Матч длился 53 минуты. За это время Киченок и Перес сделали 3 подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки, использовали 1/3 брейкпоинтов, не отыграв ни одного из пяти.
В 1/16 финала Киченок и Перес победили румынку Жаклин Кристиан и Лейлу Фернандес из Канады — 4:6, 6:3, 10:7.
Напомним, Марта Костюк оставила белоруску Саснович за бортом «тысячника» в Пекине.