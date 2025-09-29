Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес остались за бортом турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

Украинско-австралийский тандем со счетом 3:6, 0:6 во втором раунде проиграл итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Матч длился 53 минуты. За это время Киченок и Перес сделали 3 подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки, использовали 1/3 брейкпоинтов, не отыграв ни одного из пяти.

В 1/16 финала Киченок и Перес победили румынку Жаклин Кристиан и Лейлу Фернандес из Канады — 4:6, 6:3, 10:7.

