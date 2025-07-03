Людмила Киченок вышла во второй круг Wimbledo
Украинка в паре с Перес на старте турнира уверенно победила
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге Wimbledon-2025 обыграли Сюй Ифань и Ян Чжаосюань 7:5, 6:3.
За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем дважды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из восьми и 4 раза ошибся при подаче. Китаянки сделали 1 эйс, 2 брейка и 3 «двойные».
Следующими соперницами Киченок и Перес будут определены в противостоянии Сюко Аояма / Эна Шибахара (Япония) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США).
Напомним, что Карлос Алькарас вышел в третий круг травяного Шлема.
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