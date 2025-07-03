Олег Шумейко

Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге Wimbledon-2025 обыграли Сюй Ифань и Ян Чжаосюань 7:5, 6:3.

За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем дважды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из восьми и 4 раза ошибся при подаче. Китаянки сделали 1 эйс, 2 брейка и 3 «двойные».

Следующими соперницами Киченок и Перес будут определены в противостоянии Сюко Аояма / Эна Шибахара (Япония) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США).

Напомним, что Карлос Алькарас вышел в третий круг травяного Шлема.