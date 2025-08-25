Владимир Кириченко

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев (АТР, 13) встретился с представителем Франции Бенжаменом Бонзи (АТР, 51).

Матч завершился победой француза в пяти сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа и 44 минуты. В ходе встречи Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из 15.

У россиянина – 21 подача навылет, 10 двойных ошибок и шесть из 19 реализованных брейк-поинтов.

Напомним, в следующем круге Бенжамен встретится с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).

