Олег Шумейко

Бенжамен Бонзи (ATP, 64) в первом круге Wimbledon победил Даниила Медведева (ATP, 9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2.

За чуть более 3 часов на корте француз 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из четырех и 1 раз ошибся при подаче. Россиянин сделал 14 эйсов, 2 брейка и 12 «двойных». Это была третья встреча теннисистов – Бонзі победил во второй раз.

Отметим, что посреди матча Медведева стошнило посреди корта:

Clima hoje em Londres está muito quente: 32ºC e baixa umidade. Medvedev que tem dos melhores preparo físico da ATPTour não segurou a gorfada. pic.twitter.com/RsduouMnp4 — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) June 30, 2025

Напомним, что Элина Свитолина прошла во второй круг Wimbledon-2025.