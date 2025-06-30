медведев вырвал на корте и выбыл на старте Wimbledon
российский «нейтрал» завершил выступления на травяном Шлеме
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бенжамен Бонзи (ATP, 64) в первом круге Wimbledon победил Даниила Медведева (ATP, 9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2.
За чуть более 3 часов на корте француз 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из четырех и 1 раз ошибся при подаче. Россиянин сделал 14 эйсов, 2 брейка и 12 «двойных». Это была третья встреча теннисистов – Бонзі победил во второй раз.
Отметим, что посреди матча Медведева стошнило посреди корта:
Напомним, что Элина Свитолина прошла во второй круг Wimbledon-2025.
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