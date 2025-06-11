Монфис после вылета из турнира: «Вы все еще ставите на меня? Да ладно!»

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (42 ATP) после поражения в первом круге турнира ATP-250 в Штутгарте поделился эмоциональной публикацией в соцсетях.

Монфис уступил 20-летнему американцу Алексу Михельсену — 6:4, 4:6, 6:3 — и с юмором и иронией обратился к фанатам, которые ставят на него деньги

Привет всем! Это не финансовый совет, но вы серьезно?! Вы все еще ставите на меня?

Первый турнир на траве, мой соперник — 20-летний парень, 35-й в мире, а вы еще верите, что я выиграю? Вы пишете, что я «никакой» — я сам это знаю! Но почему тогда вы до сих пор поддерживаете меня в ставках? Это не логично, честно!

И вообще — мои ноги уже много раз ломались. Я сейчас играю фактически с поврежденной ногой. Так что... не сильно надеетесь! Но и сильно не страдаю, извините!

А еще — на дворе 2025 год, а вы все еще вспоминаете цвет моей кожи? Как это связано с теннисом? Я знаю, что я красив — мне об этом говорят мама и жена. Ну а если вам я не по нраву — что ж, бывает