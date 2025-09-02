Олег Шумейко

Каролина Мухова высказалась о победе над второй ракеткой Украины Мартой Костюк в четвертом круге US Open. Слова чешки приводит btu.org.ua:

Это была еще одна тяжелая битва. Марта играла великолепно, в какой-то момент казалось, что она на корте просто повсюду. В третьем сете мне удалось собраться, стать агрессивнее и благодаря этому выиграть.

Вы уже несколько раз выдерживаете затяжные трехсетовые поединки. В чем секрет?

Честно, я просто не люблю проигрывать. В разгар матча я отдаю все силы, чтобы найти путь к победе. Это моя борьба и характер.

