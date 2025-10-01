Муж Свитолиной объявил о завершении карьеры в 2026 году
Гаэль Монфис в следующем году попрощается с теннисом
около 1 часа назад
39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (53 ATP) сообщил в Instagram, что следующий сезон станет для него последним в профессиональном спорте.
Я вперше взял ракетку в два с половиной года, а профессионально начал играть в 18. После празднования 39-летия я решил, что 2026 год станет финальным в моей карьере. Это была привилегия – превратить свою страсть в профессию.
Теннисист поблагодарил жену Элину Свитолину, дочь Скай, семью, друзей, тренеров и болельщиков, отдельно упомянув своих партнеров по поколению – Жо-Вильфрида Цонгу, Жиля Симона и Ришара Гаске.
Монфис признал, что ему так и не удалось выиграть турнир Grand Slam, однако он не жалеет о своей 21-летней карьере:
Мне повезло играть в золотой век тенниса против таких легенд, как Федерер, Надаль, Джокович и Маррей. Даже поражения от них ощущались эпично.
Монфис: «Это последний раз, когда я здесь выступил».