Рафаэль Надаль высказался о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере и сравнил лидеров Тура.

Я ни с кем из них себя не ассоциирую. Это игроки другого типа по сравнению с тем, каким был я. Думаю, Карлос более «хаотичный»: он допускает больше ошибок, разыгрывает более зрелищные очки, иногда у него нет чётко выстроенного игрового шаблона, что делает его непредсказуемым и интересным для зрителя. Янник – более методичный, сосредоточенный игрок, с более чётко определённым игровым планом, который он постепенно дополняет новыми элементами, поэтому он настолько стабильный и проигрывает очень мало матчей.

Иногда кажется, что Карлос более рассеян в игре, но если посмотреть на результаты... у него был невероятно стабильный и ровный сезон на всех крупнейших турнирах. Поэтому мне даже смешно слышать, когда говорят, что он «рассеян»: результаты свидетельствуют об обратном – по крайней мере, так я это вижу.