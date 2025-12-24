Денис Седашов

Четверо украинских теннисистов сыграют в квалификации Australian Open 2026. В женском отборе за выход в основную сетку турнира будут бороться Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. В мужской квалификации Украину представит первая ракетка страны Виталий Сачко.

Для Сачко это будет дебютное участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Основная сетка Australian Open начнется 18 января.

Без квалификации в женский одиночный разряд напрямую заявлены четыре украинские теннисистки — Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Стародубцева: «Я считаю, что у меня был не такой уж и плохой год».