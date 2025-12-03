Олійникова перемогла на старті Challenger в Еквадорі
Украинка в трех сетах обыграла квалифаерку Кольменьо
около 5 часов назад
Александра Олийникова (WTA, 96) в первом круге турнира серии Challenger в Эквадоре обыграла квалифайера Мартину Кольменью (WTA, 478) 6:3, 3:6, 6:3.
За 2 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из восьми и трижды ошиблась при подаче. Итальянка сделала 1 эйс, 3 брейка и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Александра взяла реванш за поражение в 2020 году.
Следующей соперницей Олийниковой станет словенка Полона Херцог.
