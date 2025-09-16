Олийникова вышла во второй круг турнира в Италии
Украинка обыграла итальянку в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино (Италия).
В первом круге Олейникова в двух партиях обыграла итальянку Федерику Урджези (WTA 399), которая попала в основную сетку через квалификацию.
WTA 125. Италия. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) – Федерика Урджези (Италия) – 6:1, 6:2
Во втором раунде украинка встретится с победительницей пары Тина Надин Смит – Дарья Семениста.
Костюк назвала главную личную цель в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.