Олег Шумейко

Аманда Анисымова (WTA, 12) в четвертьфинале Wimbledon обыграла анастасию павлюченкову (WTA, 50) 6:1, 7:6 (9).

За 1 час 40 минут на корте американка 6 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из десяти и 6 раз ошиблась при подаче. россиянка сделала 1 брейк и 5 «двойных». Это была четвертая встреча теннисисток – Аманда выиграла все матчи.

В полуфинале Анисымова встретится с первой ракеткой планеты ариной сабаленко.

Напомним, что на травяном Шоломе больше не осталось украинок – Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.