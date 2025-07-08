Определена первая полуфиналистка Wimbledo
Сабаленка имела проблемы в матче с Зигемунд
36 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Первая ракетка мирового рейтинга арина саболенко в четвертьфинале Wimbledon обыграла Лауру Зигемунд (WTA, 104) 4:6, 6:2, 6:4.
За 3 часа на корте белоруска дважды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из четырнадцати и 4 раза ошиблась при подаче. Немка сделала 6 брейков и 5 «двойных».
Напомним, что на травяном Шлеме больше не осталось украинок – Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.
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