Олег Шумейко

Первая ракетка мирового рейтинга арина саболенко в четвертьфинале Wimbledon обыграла Лауру Зигемунд (WTA, 104) 4:6, 6:2, 6:4.

За 3 часа на корте белоруска дважды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из четырнадцати и 4 раза ошиблась при подаче. Немка сделала 6 брейков и 5 «двойных».

Напомним, что на травяном Шлеме больше не осталось украинок – Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.