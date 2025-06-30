Определена следующая соперница Свитолиной на Wimbledo
Украинка встретится во втором круге с белоруской Саснович
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Александра Соснович (WTA, 107) в первом круге Wimbledon переиграла Варвару Грачёву (WTA, 92) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (8).
За 3 с половиной часа на корте белоруска сделала 6 эйсов, реализовала 11 брейк-поинтов из двадцати и 13 раз ошиблась при подаче. Представительница Франции сделала 10 брейков и 6 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Грачёва проиграла впервые.
Следующей соперницей Соснович станет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Матч запланирован на 2 июля.