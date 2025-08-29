Определилась соперница Костюк в третьем круге US Ope
Украинка встретится с француженкой Парри
29 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 28) узнала своей соперницу в третьем круге US Open-2025.
Украинку ожидает встреча с Диан Парри (WTA, 107). Француженка накануне в трех сетах обыграла Ренату Сарасу (WTA, 82) 6:2, 2:6, 7:6 (7). Это будет третий матч Костюк и Парри – Марта пока не отдала сопернице ни одного сета.
Напомним, что во втором раунде американского Шлема Марта обыграла турчанку Зейнеп Сьонмез.
