Определилась соперница Ястремской в третьем раунде Wimbledon
Украинка встретится с представительницей Испании
24 минуты назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская узнала соперницу в третьем круге Wimbledon.
В следующем раунде после победы над россиянкой Анастасией Захаровой украинка встретится с представительницей Испании Джессикой Манейро. Отметим, что испанка накануне обыграла триумфатора Australian Open-2020 Софию Кенин.
Встреча запланирована на 5 июля. Теннисистки выйдут на корт первым запуск – старт игры не ранее 13:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Элина Свитолина пробилась в третий круг Wimbledon.
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