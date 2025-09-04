Определились все полуфинальные пары US Ope
У женщин турнир продолжается без Иги Швентек
43 минуты назад
Янник Синнер / Фото: ATP
Сюрпризы произошли только у женщин, где турнир продолжается без Кори Гауфф и Иги Швентек
На Открытом чемпионате США прошли все четвертьфинальные матчи в одиночных разрядах у мужчин и женщин.
Полуфиналы турнира пройдут 4-5 сентября.
Полуфиналы. Мужчины
Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)
Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Полуфиналы. Женщины
Арина Соболенко — Джессика Пегула (США)
Наоми Осака (Япония) — Аманда Анисимова (США)
Напомним, ранее Анисимова уверенно победила Швентек, а Осака не оставила шансов Каролине Муховой.
