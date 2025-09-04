Осака обыграла Мухову в четвертьфинале US Open
Японка выиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Наомі Осака / Фото: j48tennis.ne
В четвертьфинале Открытого чемпионата США бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 24) победила чешку Каролину Мухову (WTA 13) со счетом 6:4, 7:6.
Матч длился 104 минуты, за которые Осака пять раз подала навылет против четырех эйсов у Муховой. При этом, Каролина не делала двойных ошибок, а у Наоми их было две.
Также Осака реализовала три из четырех брейков против двух из семи у Муховой.
Для теннисисток это был шестой матч и четвертая победа Осаки.
В полуфинале Наоми сыграет против Аманды Анисимовой (WTA 9) из США. Ранее они трижды встречались и все матчи выиграла Анисимова.
Напомним, также в полуфинал US Open вышел Янник Синнер.
Мухова в четвертом круге турнира выбила украинку Марту Костюк.