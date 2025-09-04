Олег Гончар

В четвертьфинале Открытого чемпионата США бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 24) победила чешку Каролину Мухову (WTA 13) со счетом 6:4, 7:6.

Матч длился 104 минуты, за которые Осака пять раз подала навылет против четырех эйсов у Муховой. При этом, Каролина не делала двойных ошибок, а у Наоми их было две.

Также Осака реализовала три из четырех брейков против двух из семи у Муховой.

Для теннисисток это был шестой матч и четвертая победа Осаки.

В полуфинале Наоми сыграет против Аманды Анисимовой (WTA 9) из США. Ранее они трижды встречались и все матчи выиграла Анисимова.

Напомним, также в полуфинал US Open вышел Янник Синнер.

Мухова в четвертом круге турнира выбила украинку Марту Костюк.