Основная сетка US Open-2025 стартовала. В неё пробились четверо украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Сегодня ночью у нас уже есть первая потеря, однако ещё трое представительниц нашей страны остаются в игре, и в течение сегодняшнего и завтрашнего дней проведут свои первые матчи на турнире. В честь старта украинских теннисисток на US Open предлагаем вспомнить несколько ярких достижений наших соотечественников и соотечественниц на этом турнире.

Четвертьфинал Андрея Медведева на US Open-1993

Одна из главных звёзд в истории украинского тенниса и единственный в истории нашей страны финалист турнира Большого шлема в одиночном разряде Андрей Медведев стал первым из наших земляков, кому удалось достичь серьёзных результатов на мейджоре в США. В 1993 году он дошёл до ¼ финала основной сетки и продемонстрировал, что представители только что созданной страны под сине-жёлтым флагом умеют играть в теннис.

Тогда Медведев одолел бразильца Фернандо Мелижени, американца Ричи Ренеберга, немца Карстена Брааша и нидерландца Рихарда Крайчека, но, к сожалению, уступил будущему финалисту — Седрику Пьолину из Франции. Позже Андрей Медведев ещё не раз достигал успехов на других мейджорах, но на Открытом чемпионате США этот результат так и остался для него лучшим в карьере.

Четвертьфинал Леси Цуренко на US Open-2018

Следующего четвертьфинала на американском мейджоре украинским болельщикам пришлось ждать достаточно долго. В 2018 году Лесю Цуренко вряд ли можно было назвать серьёзной претенденткой на поздние стадии, но она вновь продемонстрировала свой невероятный характер и работоспособность, которые позволяли побеждать даже более звёздных соперниц.

После победы над Элисон ван Эйтванк в первом раунде Леся сенсационно обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки, затем Катержину Синякову и тогда ещё не столь грозную Маркету Вондроушову. Остановить украинку в ¼ смогла лишь будущая чемпионка Наоми Осака.

Полуфинал Элины Свитолиной на US Open-2019

А уже на следующий год после успешного выступления Цуренко пока что лучший результат Украины в одиночном разряде US Open установила Элина Свитолина. В, пожалуй, самом ярком на тот момент году своей карьеры, когда она вышла в полуфинал Уимблдона, Элина дошла и до 1/2 финала американского мейджора.

Победив на старте Уитни Осигве, она прошла Винус Уильямс, ДаянуЯстремскую, Мэдисон Киз и Йоханну Конту, не проиграв в этих матчах ни одного сета. Однако в шаге от финала украинку слишком легко остановила легендарная Серена Уильямс (6:3, 6:1), сполна отомстив за сестру.

Сенсационный успех Дарьи Снигур

В теннисе не так часто бывает, чтобы абсолютные ноунеймы и дебютантки побеждали топовых соперниц, но когда это все же происходит — об этом говорят и помнят очень долго. На US Open-2022 20-летняя Дарья Снигур, о которой большинство рядовых болельщиков вряд ли слышали даже в Украине, вылетела уже во втором круге, но то, что она сделала в первом — это настоящая сенсация.

Дебютантка взрослых турниров Большого шлема победила бывшую первую ракетку мира и двукратную чемпионку мейджоров Симону Халеп. Сказать, что у нашей теннисистки было мало шансов перед игрой — это не сказать ничего. Победа Снигур над Халеп казалась абсолютно невероятной, но Дарья в очередной раз доказала, что в спорте возможно все. Коэффициент на победу румынки составлял 1,04, так что можно лишь представить, сколько «верняков» сорвалось тем вечером и сколько «экспрессов» испортила наша молодая спортсменка.

На неожиданное поражение 2:6 в первом сете Халеп ответила идеальной второй партией, выиграв её всухую. Казалось, что после этого неопытная украинка «поплывёт», но случилось наоборот: Дарья выиграла решающий сет 6:4 и создала одну из крупнейших сенсаций в истории украинского тенниса.

Триумф Людмилы Киченок

Но наибольший успех Украины на US Open все же случился в парном разряде. В 2024 Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко провела просто идеальный турнир, не проиграв ни одного сета во всех шести матчах. В финале Киченок и Остапенко одолели пару Младенович-Чжан (6:4; 6:3), и таким образом Людмила одержала вторую для себя и Украины победу на взрослом Грэндслэме. До этого она триумфировала вместе с хорватом Мате Павичем в миксте Уимблдона-2023.

