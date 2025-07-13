Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от второго поединка Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниэла Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Я никогда не был бы против Дюбуа. Если приставить пушку к моей голове, то ты не можешь ставить против Усика. Может ли Дюбуа победить? Конечно! Победит ли он? Я не знаю. Усик, кажется, очень хорошо адаптируется. Когда он дрался с Тайсоном Фьюри в первом бою, он прессинговал Фьюри весь бой. Я этого вообще не ожидал. Я думал, он выйдет туда и будет немного шахматная партия. Последняя вещь, которую захочет делать Усик, – чтобы Дэниел Дюбуа его прессинговал, нагружал ударами по корпусу, заставлял отходить к канатам. Усик захочет использовать эти маленькие финты, вверх-вниз, касаться корпуса, головы, углы. Но что он делает очень хорошо, так это изматывает свою оппозицию.

Тони Белью мне рассказывал. Он был впереди после 6 раундов, и он сказал, что он едва мог стоять. Он сказал: «Я смотрю на его ноги, а он то тут, то там». И на самом деле, то же самое он делал и в первом бою с Дюбуа, и делал это хорошо. Давайте забудем про удар ниже пояса. Он тогда просто накалывал, накалывал и в конце будто сломал дух Дюбуа.

Я думаю, сейчас Дюбуа намного устойчивее. Я считаю, тогда он сказал: «Достаточно». Но это не тот Дэниел Дюбуа, которого, я думаю, мы увидим на следующей неделе. Но Усику придется провести опасный бой. Ему придется быть на передней ноге, быть немного агрессивным. Я говорю, это великолепный бой. В Дэниеле мне нравится, что его ничего не беспокоит. Я думал, Дэниел просто развалится под давлением арены на поединке с Джошуа, но так не произошло. Тот факт, что он прошел той ночью, даст ему отличное чувство еще одной огромной толпы на той же арене. Кстати, не забывайте, что будут те же раздевалки, тот же выход к рингу, те же воспоминания огромной победы.