Рафаэль Надаль
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль через год после завершения карьеры вышел на корт и провел тренировку с 20-летней филиппинской теннисисткой Александрой Еялой.
«Через год я снова испытал себя на теннисном корте! Было замечательно потренироваться с Александрой Эалой! В следующий раз я буду сильнее».
Испанец завершил карьеру в октябре 2024 года после финала Кубка Дэвиса.
За карьеру Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, включая 22 турнира Grand Slam и 36 Masters.
